Четыре человека погибли в ДТП с фурой на трассе «Урал» под Пензой

В Городищенском районе Пензенской области на федеральной трассе М-5 «Урал» произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и большегруза. В результате аварии погибли четыре человека, сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.
Трагедия случилась около 11:00 на 667-м километре автодороги. По предварительным данным, легковой автомобиль Ford Focus столкнулся с грузовиком Mercedes с полуприцепом Kogel.
«В результате происшествия водитель и три пассажира автомобиля Ford Focus от полученных травм скончались на месте», — сообщили в ведомстве.
Правоохранители выясняют все детали и обстоятельства случившегося.