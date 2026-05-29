Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четыре человека погибли в ДТП с фурой на трассе «Урал» под Пензой

На 667-м километре трассы М-5 «Урал» в Пензенской области произошло смертельное ДТП с участием Ford Focus и грузовика Mercedes. В результате аварии погибли водитель и три пассажира легкового автомобиля.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Городищенском районе Пензенской области на федеральной трассе М-5 «Урал» произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и большегруза. В результате аварии погибли четыре человека, сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

Трагедия случилась около 11:00 на 667-м километре автодороги. По предварительным данным, легковой автомобиль Ford Focus столкнулся с грузовиком Mercedes с полуприцепом Kogel.

«В результате происшествия водитель и три пассажира автомобиля Ford Focus от полученных травм скончались на месте», — сообщили в ведомстве.

Правоохранители выясняют все детали и обстоятельства случившегося.