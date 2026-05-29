Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе «ГАЗель» едва не снесла пешеходов, но её остановил столб

ДТП произошло на оживлённом перекрёстке.

В Уфе на пересечении улиц Комсомольской и Бессонова произошло серьёзное ДТП с участием «ГАЗели» и Ford Fusion. Грузовик после столкновения протаранил светофорный столб, который, возможно, предотвратил более трагичные последствия, сообщает «Башинформ».

По информации от пресс-службы ГАИ Башкирии, столкновение произошло утром. На перекрёстке «ГАЗель» протаранила поворачивающий Ford Fusion, а затем на полной скорости врезалась в столб, который остановил её движение. Пешеходы, находившиеся на тротуаре как раз за опорой светофора, успели разбежаться.

После сильного удара покорёженный автомобиль Ford Fusion, потерявший управление, покатился по инерции и задел стоявший на светофоре Toyota Land Cruiser. Водитель хетчбэка был госпитализирован.

Сейчас сотрудники ГАИ проводят расследование, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

В социальных сетях местные жители напомнили, что год назад на этом перекрёстке были демонтированы дорожные ограждения, которые могли бы защитить пешеходов при подобных авариях.