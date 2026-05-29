Суд приостановил дело о растрате против экс-депутата Малькевича

Петроградский районный суд Петербурга приостановил уголовное дело бывшего депутата Заксобрания Александра Малькевича, обвиняемого в растрате бюджетных средств. Фигурант сложил мандат в апреле и с тех пор находится в зоне специальной военной операции. Судья удовлетворила ходатайство командира воинской части, несмотря на возражения прокуратуры, пишет «Фонтанка».

Источник: Коммерсантъ

Заседание состоялось 29 мая. Прокурор настаивала на продолжении разбирательства из-за отсутствия подсудимого, однако судья Ирина Гречишко приняла доводы защиты. Адвокат Сергей Горелкин подтвердил, что Малькевич покинул город еще в начале апреля — сразу после досрочного прекращения депутатских полномочий.

Напомним, Малькевич являлся фигурантом расследования о нецелевом расходовании средств в период его руководства телеканалом «Санкт-Петербург». Весной он добровольно отказался от мандата. Спикер ЗакСа Александр Бельский тогда назвал его решение отправиться на фронт мужественным и закономерным.