Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Поисковики прокомментировали поиски омичей, пропавших на Иртыше на сапах

По словам поисковиков, сейчас ведётся информационный поиск.

Источник: ГУ МВД

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» подключился к поискам 43‑летней Ольги Симочкиной и её 40‑летнего сожителя Анатолия Бойко, пропавших в Омске. Об этом сообщили omsk.aif.ru в пресс‑службе отряда.

По словам поисковиков, сейчас ведётся информационный поиск: распространяются ориентировки и собираются сведения от возможных свидетелей. Информация от очевидцев поможет понять, где искать пропавших и откуда начался их маршрут.

Следственное управление СК РФ по Омской области ранее возбудило уголовное дело по факту исчезновения пары. По данным следствия, 25 мая около 12:30 Ольга и Анатолий вышли из дома на Бульваре Архитекторов и направились к реке Иртыш — предположительно, чтобы покататься на сапбордах. О пропаже родственники заявили 27 мая, но местонахождение пары до сих пор неизвестно.

Следователи рассматривают разные версии случившегося, в том числе вероятность несчастного случая на воде. Помимо работы поисковиков, на месте идут следственные действия и другие поисковые мероприятия.

Близкие описывают Ольгу и Анатолия как активных людей, увлечённых спортом: пара каталась на лыжах и велосипедах, ходила в походы и сплавлялась на байдарках. В прошлом году они преодолели на сапбордах 30 километров по Иртышу.