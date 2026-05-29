Поисковики прокомментировали поиски омичей, пропавших на Иртыше на сапах

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» подключился к поискам 43‑летней Ольги Симочкиной и её 40‑летнего сожителя Анатолия Бойко, пропавших в Омске. Об этом сообщили omsk.aif.ru в пресс‑службе отряда.
По словам поисковиков, сейчас ведётся информационный поиск: распространяются ориентировки и собираются сведения от возможных свидетелей. Информация от очевидцев поможет понять, где искать пропавших и откуда начался их маршрут.
Следственное управление СК РФ по Омской области ранее возбудило уголовное дело по факту исчезновения пары. По данным следствия, 25 мая около 12:30 Ольга и Анатолий вышли из дома на Бульваре Архитекторов и направились к реке Иртыш — предположительно, чтобы покататься на сапбордах. О пропаже родственники заявили 27 мая, но местонахождение пары до сих пор неизвестно.
Следователи рассматривают разные версии случившегося, в том числе вероятность несчастного случая на воде. Помимо работы поисковиков, на месте идут следственные действия и другие поисковые мероприятия.
Близкие описывают Ольгу и Анатолия как активных людей, увлечённых спортом: пара каталась на лыжах и велосипедах, ходила в походы и сплавлялась на байдарках. В прошлом году они преодолели на сапбордах 30 километров по Иртышу.