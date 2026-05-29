Жительница Бутурлинского округа лишилась свыше 130 тысяч рублей в лжеставках на спорт

Более 130 тысяч рублей потеряла жительница Бутурлинского округа, переведя их на счет фиктивного букмекера. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
Безработная 38-летняя жительница региона отозвалась на предложение в мессенджере о быстром заработке и сделала ставку на спорт в размере 114 тысяч рублей. Средства были переведены на неизвестный счет.
Вскоре после этого псевдобукмекер обрадовал женщину миллионным выигрышем. Для получения денежного приза ей требовалось заплатить 19% от выигранной суммы. Гражданка хотела взять в долг у своей родственницы, но благодаря ей поняла, что стала жертвой мошенников.
Возбуждено уголовное дело.
