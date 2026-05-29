14 млн рублей долга по зарплате накопил завод в Нижегородской области

Следователи возбудили уголовное дело по факту полной невыплаты заработной платы сотрудникам организации, производящей строительные металлические конструкции. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Нижегородской области.
По версии следствия, руководство предприятия не платило сотрудникам деньги в полном объеме с сентября 2025 по март 2026 года. В результате перед работниками образовалась задолженность на сумму более 14 миллионов рублей. При этом у работодателя была реальная возможность выплачивать средства, однако прибыль направлялась на иные хозяйственные нужды.
Материалы для возбуждения дела по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ поступили из прокуратуры. В ходе расследования следователи СК России намерены принять исчерпывающие меры, чтобы добиться от руководства дзержинской компании полного возмещения долгов перед коллективом.
Ранее сообщалось, что уголовное дело завели на два предприятия Нижнего за долги по зарплатам.