Водитель питбайка без прав въехал в Lexus и упал под колеса иномарки

Авария произошла в пятницу в 11:26 на дороге Севастополь — порт бухта Камышовая.
«33-летний водитель питбайка Kayo неправильно выбрал дистанцию до впереди движущегося автомобиля Lexus и совершил с ним столкновение. От удара байкера выбросило на полосу встречного движения под колеса автомобиля Mitsubishi под управлением 39-летнего водителя, который двигался прямо в своей полосе», — рассказали подробности случившегося правоохранители.
Водителю питбайка первую помощь до приезда скорой оказали сотрудники Госавтоинспекции. Сейчас он доставлен в больницу.
«Мотоциклист не имел права управления транспортными средствами, в момент дорожной аварии находился в застегнутом мотошлеме. Байкер направлен на медицинское освидетельствование, признаков опьянения у водителей иномарок не установлено», — добавили в МВД.
В настоящее время сотрудники ДПС устанавливают все обстоятельства случившегося.