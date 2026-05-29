Главу воспитательной колонии в Свердловской области обвинили в мошенничестве

Согласно информации на сайте ГУФСИН России по Свердловской области, полковник внутренней службы Руслан Юсупов проходит службу в уголовно-исполнительной системе с сентября 1999 года. Начальником воспитательной колонии в Кировграде был назначен в декабре 2008 года. Отмечен несколькими государственными наградами, в том числе «За отличие в службе», «За вклад в развитие уголовно-исполнительной системы России».