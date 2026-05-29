14-летняя школьница подожгла бензоколонку на АЗС во Всеволожске

Девочка-подросток подожгла бензоколонку на АЗС во Всеволожске. Все произошло около 22:10 в четверг, 28 мая. По данным ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 14-летняя школьница подошла к автозаправке на Приютинской улице и облила ее горючей жидкостью, после чего подожгла. После задержания она рассказала об угрозе от неизвестных. Оказалось, что ее развели мошенники, вероятно — украинские.