14-летняя школьница подожгла бензоколонку на АЗС во Всеволожске

Девочка-подросток подожгла бензоколонку на АЗС во Всеволожске. Все произошло около 22:10 в четверг, 28 мая. По данным ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 14-летняя школьница подошла к автозаправке на Приютинской улице и облила ее горючей жидкостью, после чего подожгла. После задержания она рассказала об угрозе от неизвестных. Оказалось, что ее развели мошенники, вероятно — украинские.
— Девочка объяснила, что неизвестные лица из Telegram угрожали возбудить в отношении ее родителей уголовное дело за якобы совершенные преступления. Чтобы избежать этого, она выполнила требования анонимного куратора из чата. Девочку опросили и передали родителям. Следователи изъяли у нее мобильный телефон и другие предметы, имеющие значения для доказательственной базы, — уточнили в региональном Главке.
По факту ЧП возбудили уголовное дело. Личности мошенников постараются установить. В пресс-службе СУ СКР по Ленобласти добавили, что девочка совершила поджог с помощью двух канистр бензина и предупредили детей, чтобы они воздерживались от общения в мессенджерах с незнакомцами.