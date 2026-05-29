В Волгограде приставы опечатали отели скандальной сети «Мартон»

В Волгограде отели сети «Мартон» пришлось опечатать приставам после того, как владельцы возобновили прием гостей несмотря на решения суда. Еще в 2025 году Останкинский районный суд города Москвы вынес решение, что все имущество сети обращено в доход государства. Однако в Волгограде по-прежнему открыта бронь на номера во всех отелях сети. Сотрудники УФССП по Волгоградской области принудительно запретили эксплуатировать здания, заниматься в них коммерческой деятельностью.