В Крыму сироте дали квартиру без газа и воды: дело на контроле Бастрыкина

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая — РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела о нарушении жилищных прав сироты из Крыма, сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю

Со слов заявительницы, в 2016 году ей предоставили квартиру в доме в селе Долинное Бахчисарайского района. Женщина пожаловалась на то, что инженерные системы и напольные покрытия в квартире находятся в непригодном состоянии, централизованное отопление и газоснабжение отсутствуют.

В связи с этим женщина, имеющая на иждивении двух несовершеннолетних детей, вынуждена арендовать другое жилье за свой счет. Многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли.

Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю возбудило по данному факту уголовное дело, но впоследствии данное процессуальное решение было отменено надзорным органом.

В целях защиты прав сироты региональный главк СК вновь возбудил уголовное дело.

Бастрыкин поручил доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела, а также принимаемых мерах к реализации права сироты на благоустроенное жилое помещение.

Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
