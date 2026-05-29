В Самарской области отказали в аресте мужчины с инвалидностью за кражи

По версии следствия, в марте 2026 года мужчина пять раз похитил товары из магазинов Похвистнево. Общая сумма ущерба — около 18 000 рублей. Сначала ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Однако 27 мая его задержали. В протоколе указали, что он пытался скрыться и не имеет постоянного места жительства.