Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Белгородской области зарубил знакомого топором в ходе ссоры

Следователи СК предъявили обвинение в убийстве жителю Борисовского района. По данным ведомства, мужчина в ходе личного конфликта схватил топор и нанес приятелю смертельные травмы.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Белгородской области завели уголовное дело на 50-летнего жителя Борисовского района. Его обвиняют в убийстве, сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По данным следствия, 25 мая 2026 года мужчины распивали спиртные напитки, между ними возникла ссора. В ходе конфликта обвиняемый схватил топор и нанес несколько ударов приятелю по голове и телу. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

«Между ними произошел конфликт на личной почве. Обвиняемый взял топор и нанес им несколько ударов потерпевшему по различным частям тела, от которых тот скончался», — говорится в сообщении ведомства.

Фигуранту предъявлено обвинение в убийстве, он заключен под стражу. Следователи продолжают выяснять обстоятельства происшествия.