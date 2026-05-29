Житель Белгородской области зарубил знакомого топором в ходе ссоры

В Белгородской области завели уголовное дело на 50-летнего жителя Борисовского района. Его обвиняют в убийстве, сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.
По данным следствия, 25 мая 2026 года мужчины распивали спиртные напитки, между ними возникла ссора. В ходе конфликта обвиняемый схватил топор и нанес несколько ударов приятелю по голове и телу. От полученных травм потерпевший скончался на месте.
«Между ними произошел конфликт на личной почве. Обвиняемый взял топор и нанес им несколько ударов потерпевшему по различным частям тела, от которых тот скончался», — говорится в сообщении ведомства.
Фигуранту предъявлено обвинение в убийстве, он заключен под стражу. Следователи продолжают выяснять обстоятельства происшествия.