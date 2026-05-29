В Казани осудили девять человек за хищение 82 миллионов рублей из бюджета ФСС

Всех подсудимых приговорили к реальным срокам.

Источник: Комсомольская правда

Казанский суд вынес обвинительный вердикт по резонансному делу о крупном мошенничестве с бюджетными средствами. Девять жителей столицы Татарстана признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159.2 УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

По версии следствия, фигуранты действовали в составе организованной группы и нанесли государству ущерб в размере свыше 82 миллионов рублей.

Расследование установило, что преступное сообщество было сформировано не позднее января 2013 года. На протяжении пяти лет злоумышленники использовали схему с фиктивными документами: они обманывали беременных женщин и сотрудников Фонда социального страхования, оформляя незаконные выплаты. Для обналичивания похищенных средств применялись реквизиты подконтрольных фиктивных организаций.

Суд назначил всем подсудимым реальные сроки лишения свободы — от трех с половиной до шести лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Стоит отметить, что из 82 миллионов рублей ущерба на текущий момент возмещено лишь 45 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.