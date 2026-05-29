Жители Вологодской области обманули военнослужащего из Прикамья на 1,6 млн

В 2025 году злоумышленники ввели в заблуждение военнослужащего, завладели его банковской картой и сняли с неё 1 миллион 622 тысячи рублей. Личности двоих подозреваемых установили, их задержали в Великоустюгском муниципальном округе Вологодской области по месту проживания. Сейчас оба находятся под стражей.