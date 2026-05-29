Жители Вологодской области обманули военнослужащего из Прикамья на 1,6 млн

Военнослужащего из Прикамья обманули на 1,6 млн рублей жители Вологодской области, сообщили в УФСБ России по Пермскому краю.
В 2025 году злоумышленники ввели в заблуждение военнослужащего, завладели его банковской картой и сняли с неё 1 миллион 622 тысячи рублей. Личности двоих подозреваемых установили, их задержали в Великоустюгском муниципальном округе Вологодской области по месту проживания. Сейчас оба находятся под стражей.
Один из мошенников дал признательные показания.
«С целью наживы обманул человека. Прошу прощения у него. Я тоже за это переживаю. Прости меня, пожалуйста», — сказал на допросе мужчина.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальное наказание по этой статье — до 10 лет лишения свободы. Расследование продолжается.