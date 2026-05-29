Заказчика ищут. Исполнитель убийства времен «лихих 90-х» идет под суд

С убийством времен «лихих 90-х» пришлось разбираться следователям в Волгограде. Тому, кто предстанет в скором времени перед судом, было тогда около 20 лет. В 1998-м ему удалось уйти от наказания. Оно настигло его почти 28 лет спустя. Теперь уже 48-летнему мужчине инкриминируют убийство по найму, покушение на убийство и незаконный оборот оружия и боеприпасов. Подробности в материале «АиФ-Волгоград».
Устроил слежку.
О том, кто заказал ту страшную расправу, на сегодняшний день неизвестно — следователи еще пытаются это выяснить. А исполнителем стал совсем еще молодой человек. Таким образом он решил заработать, как говорится, на хлеб с маслом.
К преступлению он тщательно готовился — организовал скрытое наблюдение за своей будущей жертвой, все маршруты, которыми тот передвигался, следил за его автомобилем. Купить пистолет с глушителем в те лихие годы не составляло особого труда, особенно, если среди знакомых были люди, связанные с криминалом.
Вечером 7 июня 1998 года парень также следил за мужчиной, которого ему предстояло убить. И ему выпал подходящий случай. Волгоградец привез свою знакомую в укромное местечко в Красноармейском районе города.
Свидетелей не оставлять.
Некоторое время парень выжидал. А, дождавшись подходящего момента, подошел к машине, открыл заднюю правую пассажирскую дверь и с заднего сиденья выстрелил, прицелившись, в голову мужчине, который сидел на водительском кресле.
Для большей уверенности, что «заказ» будет выполнен, исполнитель выстрелил еще раз. От огнестрельных ранений несчастный скончался мгновенно.
Оставить в живых свидетеля убийца не мог — он не хотел оказаться в колонии. И попытался убить женщину, которая проводила время с его «клиентом». Но преступник уже спешил и выстрелил не в голову, а в шею спутницы. Только потому, что выстрелы услышали люди и рискнули приблизится к месту происшествия, а после вызвали скорую помощь, которая приехала достаточно быстро, пострадавшая осталась жива.
По тем статьям УК.
«Несмотря на значительный срок, прошедший с момента совершения преступления, благодаря грамотно спланированным действиям, следователи смогли восстановить полную картину произошедшего, собрали необходимую доказательственную базу и установили причастность фигуранта к совершению жестокого убийства», — рассказывает представитель СУ СК по Волгоградской области Ирина Багрова.
В настоящее время уголовное дело уже направлено в суд. Мужчину обвиняют по следующим статьям:
п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ — «Убийство, совершенное по найму»;
ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ — «Покушение на убийство»;
ч. 1 ст. 222 УК РФ — «Незаконные хранение, перевозка, ношение огнестрельного оружия, боеприпасов».
Следователи продолжаются работа по устанавливать человека, выступившего заказчиком убийства.
