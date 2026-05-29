29-летняя женщина погибла в ДТП с КамАЗом в Красноярске

Вечером на улице Свердловской произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, 23-летний водитель КамАЗа при перестроении не уступил дорогу и задел «Тойоту», двигавшуюся в попутном направлении. От удара иномарку вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с «Хёндэ» под управлением 41-летней женщины.
В результате аварии 29-летняя водитель «Тойоты» скончалась от полученных травм. Водитель второго легкового автомобиля получила медицинскую помощь.
На месте работают следователи и сотрудники ГИБДД. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.
