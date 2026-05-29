Одноклассники затравили школьницу из Петербурга с помощью дипфейк-порно

Скандал произошел в одной из школ Северной столицы. Как сообщает 78.ru, ученики устроили травлю одной из школьниц из-за внешности и телосложения. Как сообщила журналистам мать девятиклассницы, школьницу оскорбляли с пятого класса. В этом году хулиганы создали дипфейк видео эротического содержания и опубликовали его в группе на 500 человек. Ролик увидели одноклассники и другие ученики школы.
— Дочь после этого лежала два дня, — рассказала мать пострадавшей. — Она терпела это очень долго, когда это находилось в школе, в классе. Это видео отвратительное, агрессивное. Ребенок пролежал просто два дня, не вставая.
По словам женщины, она пыталась решить проблему с администрацией школы. Написала заявление социальному педагогу. Но в школе на встречу не пошли. По словам женщины, все, что сделали в школе, собрали хулиганов и заставили извиниться. После этого травля продолжилась. Кроме того, один из родителей мальчика, участвовавшего в травле, начал угрожать пострадавшей.