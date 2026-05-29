Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Одноклассники затравили школьницу из Петербурга с помощью дипфейк-порно

Мать девочки требует наказать виновных.

Источник: Комсомольская правда

Скандал произошел в одной из школ Северной столицы. Как сообщает 78.ru, ученики устроили травлю одной из школьниц из-за внешности и телосложения. Как сообщила журналистам мать девятиклассницы, школьницу оскорбляли с пятого класса. В этом году хулиганы создали дипфейк видео эротического содержания и опубликовали его в группе на 500 человек. Ролик увидели одноклассники и другие ученики школы.

— Дочь после этого лежала два дня, — рассказала мать пострадавшей. — Она терпела это очень долго, когда это находилось в школе, в классе. Это видео отвратительное, агрессивное. Ребенок пролежал просто два дня, не вставая.

По словам женщины, она пыталась решить проблему с администрацией школы. Написала заявление социальному педагогу. Но в школе на встречу не пошли. По словам женщины, все, что сделали в школе, собрали хулиганов и заставили извиниться. После этого травля продолжилась. Кроме того, один из родителей мальчика, участвовавшего в травле, начал угрожать пострадавшей.