Одноклассники затравили школьницу из Петербурга с помощью дипфейк-порно

Скандал произошел в одной из школ Северной столицы. Как сообщает 78.ru, ученики устроили травлю одной из школьниц из-за внешности и телосложения. Как сообщила журналистам мать девятиклассницы, школьницу оскорбляли с пятого класса. В этом году хулиганы создали дипфейк видео эротического содержания и опубликовали его в группе на 500 человек. Ролик увидели одноклассники и другие ученики школы.