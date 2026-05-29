Пассажирский самолет получил повреждения градом в аэропорту Минеральных Вод

В аэропорту Минеральных Вод Airbus A320 авиакомпании «Россия» пострадал от стихии.

Источник: t.me/bazabazon

После того, как в Ставропольском крае прошёл мощный ливень с грозой и градом, на капотах двигателей лайнера были обнаружены множественные вмятины.

Ураган, который бушевал всего полчаса, привёл к серьёзным последствиям в регионе. Без электричества остались целые районы, повреждены жилые дома и десятки автомобилей. Не обошлось без инцидентов и в воздушной гавани, о чём сообщает «База».

Из-за повреждений перевозчику пришлось заменить пострадавший самолёт на резервный борт. Вылет в Санкт-Петербург задержался на девять часов.