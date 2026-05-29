Под Воронежем на трассе М-4 «Дон» у иномарки загорелся капот посреди дороги

Утром 29 мая на 18-м километре трассы М-4 «Дон» в Богучарском районе у «Опель Астры» внезапно вспыхнул мотор. Машина стояла на обочине, из-под капота валил густой дым, а снизу уже были видны языки пламени. 51-летний водитель, который ехал с женой из Петропавловки в Богучар, испугался и не знал, что делать. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.