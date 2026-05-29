В Казани турагентство обмануло более 70 семей на сумму до 30 млн рублей

В столице Татарстана разгорается скандал вокруг туристического агентства, обманувшего более 70 семей на сумму до 30 миллионов рублей.
Клиенты, оплатившие путевки в Египет, Китай и другие страны, столкнулись с проблемами: отсутствие документов, перенос вылетов, отказ в выдаче билетов и отсутствие возврата денег. Одна из пострадавших должна была улететь 17 апреля, но билеты не нашлись, и агент потребовала доплату. Другая клиентка сообщила, что отель не был забронирован, а документы прислали за час до аэропорта, без трансфера.
Пострадавшие обратились в полицию. На сайте агентства указано, что первое судебное заседание пройдет 9 июня. Владелица агентства утверждает, что деньги похитил бывший сотрудник, но коллеги это опровергают, сообщает «АиФ Казань».