Дело о вымогательствах волгоградского блогера Ульянова дошло до суда

Следствием установлено, что Ульянов и другой блогер и автор анонимного телеграм-канала Михаил Серенко, уголовное дело в отношении которого еще расследуется, с 2020 года требовали от руководителей двух организаций крупные суммы денег, угрожая публикацией порочащих сведений. Один потерпевший передал 6 миллионов рублей, а второй, с которого требовали 100 тысяч, отказался и сообщил о вымогателях в правоохранительные органы.