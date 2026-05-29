Режим ракетной опасности введён в Нижегородской области

На территории Нижегородской области объявлен режим ракетной опасности. Местные жители начали массово получать официальные СМС-уведомления от экстренных служб в 16:02. Жителей региона призывают соблюдать спокойствие и следовать инструкциям по безопасности.
Этому сигналу тревоги предшествовала ночная угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Режим беспилотной опасности, объявленный в Нижегородской области около часа ночи, был официально отменен сегодня утром после нормализации обстановки.
Стоит отметить, что ранее аналогичный режим ракетной опасности был введен еще в целом ряде российских регионов. Ограничения и меры повышенной безопасности затронули Татарстан, Пермский край, ХМАО, Самарскую, Оренбургскую, Курганскую, Челябинскую, Свердловскую, Волгоградскую, Ростовскую и Тюменскую области.