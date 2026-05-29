Впервые режим «Ракетная опасность» введен на территории всего УрФО

Впервые на территории всего Уральского федерального округа введен режим «Ракетная опасность». Об этом сообщил полпред президента Артем Жога.
Последовательно в течение последних пары часов режим был введет в Свердловской, Челябинской Тюменской и Курганской областях, в Югре и на Ямале. Также «Ракетная опасность» объявлена в соседнем Пермском крае.
Ответственные службы находятся в режиме повышенной готовности. Принимаются все необходимые меры по обеспечению вашей безопасности", — подчеркнул полномочный представитель.
В ответ на запрос "РГ сегодня в мэрии Екатеринбурга рассказали, что в городе есть больше шести тысяч укрытий, в которые граждане могут спрятаться в случае чрезвычайной ситуации: ракетной опасности или атаки БПЛА.