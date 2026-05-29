В Ростовской области произошел пожар на заводских складах

На Аксайском проспекте в городе Аксае горят помещения на территории завода по производству рубероида, сообщает управление МЧС по Ростовской области.
Звонок о возгорании поступил в 13:36. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горели два склада на общей площади 700 квадратных метров.
В 15:15 пожар локализовали.
В тушении огня участвуют 54 человека, в распоряжении которых имеются 19 единиц техники.
