Под Борисовом мать сама реанимировала своего сына, которого обнаружила в пруду

В Борисовском районе ребенок едва не утонул в искусственном пруду. Подробности рассказали в Следственном комитете.
Несчастный случай произошел вечером 28 мая в агрогородке Лошница. Сельчанка высаживала растения перед домом, а на задней части участка играли два ее малолетних сына. В какой-то момент женщина услышала детский плач и обнаружила младшего ребенка в искусственном пруду.
Мать достала сына из воды, стала его реанимировать и вызвала скорую помощь. Сейчас мальчик находится в больнице, врачи продолжают оказывать ему необходимую помощь. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.
Проводится проверка.