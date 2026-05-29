Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Борисовом мать сама реанимировала своего сына, которого обнаружила в пруду

СК проводит проверку после ЧП под Борисовом, где мать сама реанимировала своего сына.

Источник: Комсомольская правда

В Борисовском районе ребенок едва не утонул в искусственном пруду. Подробности рассказали в Следственном комитете.

Несчастный случай произошел вечером 28 мая в агрогородке Лошница. Сельчанка высаживала растения перед домом, а на задней части участка играли два ее малолетних сына. В какой-то момент женщина услышала детский плач и обнаружила младшего ребенка в искусственном пруду.

Мать достала сына из воды, стала его реанимировать и вызвала скорую помощь. Сейчас мальчик находится в больнице, врачи продолжают оказывать ему необходимую помощь. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

Проводится проверка.

СК