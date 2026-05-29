Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД Турции сообщил об атаке на грузовое судно в Черном море

Беспилотный летательный аппарат атаковал в Черном море сухогруз, принадлежащий Турции, в результате чего пострадали два человека. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Турции.

Источник: Reuters

«Стало известно, что принадлежащее Турции судно под флагом Вануату, перевозившее сухие грузы из украинского порта Одесса в Турцию, вчера вечером (28 мая) подверглось нападению БПЛА, двое наших граждан из экипажа получили легкие ранения. За ситуацией с нашими гражданами, находящимися на судне, внимательно следит наше генеральное консульство в Одессе», — заявили в ведомстве.

«Наша обеспокоенность по поводу рисков и угроз, связанных с недавней эскалацией войны в Черном море, для нашего региона и наши предупреждения о ее возможных негативных последствиях для нашей страны выражаются всем сторонам, вовлеченным в этот вопрос, на всех уровнях. Мы повторяем наше предупреждение всем заинтересованным сторонам избегать шагов, которые могут привести к неконтролируемой эскалации войны. Наши призывы к обеспечению безопасности судоходства гражданских судов в Черном море и прекращению войны путем переговоров остаются в силе», — подчеркивается в заявлении.

В турецком МИДе добавили, что готовы разработать меры для предотвращения эскалации и ускорения мирного процесса.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше