МИД Турции сообщил об атаке на грузовое судно в Черном море

«Стало известно, что принадлежащее Турции судно под флагом Вануату, перевозившее сухие грузы из украинского порта Одесса в Турцию, вчера вечером (28 мая) подверглось нападению БПЛА, двое наших граждан из экипажа получили легкие ранения. За ситуацией с нашими гражданами, находящимися на судне, внимательно следит наше генеральное консульство в Одессе», — заявили в ведомстве.
«Наша обеспокоенность по поводу рисков и угроз, связанных с недавней эскалацией войны в Черном море, для нашего региона и наши предупреждения о ее возможных негативных последствиях для нашей страны выражаются всем сторонам, вовлеченным в этот вопрос, на всех уровнях. Мы повторяем наше предупреждение всем заинтересованным сторонам избегать шагов, которые могут привести к неконтролируемой эскалации войны. Наши призывы к обеспечению безопасности судоходства гражданских судов в Черном море и прекращению войны путем переговоров остаются в силе», — подчеркивается в заявлении.
В турецком МИДе добавили, что готовы разработать меры для предотвращения эскалации и ускорения мирного процесса.