Водитель «КАМАЗа» погиб при подрыве на мине ВСУ на трассе «Новороссия»

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о теракте на трассе «Новороссия». Украинский дрон заминировал дорогу, что привело к гибели водителя грузовика. Сейчас движение по участку перекрыто, проводится разминирование.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Утром 30 мая в районе границы Херсонской и Запорожской областей украинский дрон типа «Баба-яга» заминировал оживленный участок дороги, сбросив мины прямо на проезжую часть и обочины. В результате подрыва погиб водитель «КАМАЗа», сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По данным главы региона, инцидент случился около 06:00. Сейчас движение на месте происшествия перекрыто, работают саперы.

«Погиб водитель “КАМАЗа”. Есть повреждения у других транспортных средств», — рассказал Сальдо.

Трасса Р-280 «Новороссия» — это ключевая магистраль, которая соединяет Симферополь и Ростов-на-Дону. Она проходит через Крым, Херсонскую и Запорожскую области, а также ДНР и Ростовскую область. Ее общая длина превышает 630 км. Для легковых машин и автобусов это альтернативный сухопутный путь на полуостров. Ранее, с 21 мая, власти Херсонской области в целях безопасности ввели временный запрет на транзит грузового транспорта в сторону пункта пропуска «Джанкой» на границе с Крымом.

