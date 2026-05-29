Водитель «КАМАЗа» погиб при подрыве на мине ВСУ на трассе «Новороссия»

Трасса Р-280 «Новороссия» — это ключевая магистраль, которая соединяет Симферополь и Ростов-на-Дону. Она проходит через Крым, Херсонскую и Запорожскую области, а также ДНР и Ростовскую область. Ее общая длина превышает 630 км. Для легковых машин и автобусов это альтернативный сухопутный путь на полуостров. Ранее, с 21 мая, власти Херсонской области в целях безопасности ввели временный запрет на транзит грузового транспорта в сторону пункта пропуска «Джанкой» на границе с Крымом.