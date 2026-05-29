«Одного ребёнка я уже потеряла»: что сказала в суде мать убитого мальчика в Черняховске

Анастасия Гамма, мать убитого мальчика в Черняховске, попросила суд не назначать ей строгое наказание, поскольку она хочет как можно скорее вернуться к дочери. Об этом подсудимая заявила во время очередного заседания по делу о гибели семилетнего ребёнка, которое прошло 29 мая в Калининградском областном суде.