«Одного ребёнка я уже потеряла»: что сказала в суде мать убитого мальчика в Черняховске

Анастасия Гамма, мать убитого мальчика в Черняховске, попросила суд не назначать ей строгое наказание, поскольку она хочет как можно скорее вернуться к дочери. Об этом подсудимая заявила во время очередного заседания по делу о гибели семилетнего ребёнка, которое прошло 29 мая в Калининградском областном суде.
«Уважаемый суд, одного ребёнка я уже потеряла, второй живёт у меня дома. Прошу строго не наказывать и назначить минимальное наказание, чтобы я скорее вернулась к своей дочери», — сказала Анастасия Гамма.
Следующее заседание назначено на 9 июня. На нём с последним словом выступит Сергей Гамма, после чего суд удалится для вынения приговора.
Напомним, Анастасию Гамму обвиняют по п. «а», «г», «е» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание»), ст. 125 УК РФ («Оставление в опасности») и ст. 156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»). На прошлом заседании прокурор запросил для неё восемь с половиной лет колонии общего режима.