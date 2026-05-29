В Москве трое подростков на скутере пострадали при ДТП с экскаватором

На севере Москвы трое несовершеннолетних пострадали в результате столкновения скутера с дорожной техникой. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.
Инцидент произошел вечером в среду, 28 мая, около 19:30 у дома № 42 (строение 1) на Ангарской улице. По предварительным данным, подростки на скутере врезались в экскаватор-погрузчик, который в тот момент двигался задним ходом.
После столкновения несовершеннолетний водитель скутера попытался скрыться с места происшествия, однако сотрудникам ГАИ удалось оперативно установить его личность. Все трое подростков получили травмы и были осмотрены медиками.
По факту происшетствия проводится административное расследование.