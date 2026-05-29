В Москве трое подростков на скутере пострадали при ДТП с экскаватором

Вечером 28 мая у дома № 42 на Ангарской улице подростки на скутере врезались в экскаватор, двигавшийся задним ходом. После аварии несовершеннолетний водитель попытался покинуть место ДТП.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

На севере Москвы трое несовершеннолетних пострадали в результате столкновения скутера с дорожной техникой. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел вечером в среду, 28 мая, около 19:30 у дома № 42 (строение 1) на Ангарской улице. По предварительным данным, подростки на скутере врезались в экскаватор-погрузчик, который в тот момент двигался задним ходом.

После столкновения несовершеннолетний водитель скутера попытался скрыться с места происшествия, однако сотрудникам ГАИ удалось оперативно установить его личность. Все трое подростков получили травмы и были осмотрены медиками.

По факту происшетствия проводится административное расследование.