Блогеру Ульянову грозит до 15 лет тюрьмы за вымогательство, дело передано в суд

В Волгограде прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу блогера Алексея Ульянова, обвиняемого в вымогательстве.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Центрального района Волгограда 29 мая утвердила обвинительное заключение и передала в суд уголовное дело 44-летнего Алексея Ульянова. Блогера обвиняют в вымогательстве в составе группы лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Ему грозит до 15 лет колонии, сообщили в областной прокуратуре.

По версии следствия, с 2020 года блогер и его сообщник Серенко, чье уголовное дело еще расследую, требовали крупные суммы от руководителей организаций, угрожая публикацией порочащих сведений в своих каналах. Один из потерпевших оценил свою репутацию в 6 миллионов и отдал деньги. Второй отказался дать 100 тысяч и пошел полицию.

— Прокуратура Центрального района Волгограда посчитала собранные следствием доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения, — рассказали в ведомстве.

Ульянов свою вину не признает. Дожидаться суда он будет в СИЗО, где сидит еще с прошлого года.