СКР расследует подделку более 30 скульптур Эрнста Неизвестного на 90 млн рублей

Следственный комитет предъявил обвинение военнослужащему Максиму Кошкареву по делу о подделке произведений Эрнста Неизвестного. Преступная группа с 2020 по 2026 год изготовила не менее 30 копий работ скульптора. Общий доход от продажи фальшивок частным коллекционерам в России и за рубежом составил 90 миллионов рублей.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Следственный комитет России расследует уголовное дело о создании масштабного канала по производству и сбыту фальшивых произведений искусства. Главным фигурантом стал военнослужащий Максим Кошкарев, которому уже предъявлено официальное обвинение.

По версии следствия, Кошкарев организовал преступную группу, которая с 2020 по 2026 год занималась изготовлением копий работ знаменитого скульптора Эрнста Неизвестного. Всего за этот период было создано не менее 30 подделок. Контрафактные картины и скульптуры активно продавались частным коллекционерам как внутри России, так и за ее пределами. Общий доход от реализации фальшивок оценивается в 90 миллионов рублей.

В рамках расследования правоохранители провели серию обысков. Следственные действия прошли в Третьяковской галерее, откуда изъяли 37 картин и 10 скульптур. Сейчас все предметы искусства направлены на комплексную экспертизу.

Суд уже наложил арест на имущество Максима Кошкарева на общую сумму 128 миллионов рублей.

СК