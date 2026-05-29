СКР расследует подделку более 30 скульптур Эрнста Неизвестного на 90 млн рублей

По версии следствия, Кошкарев организовал преступную группу, которая с 2020 по 2026 год занималась изготовлением копий работ знаменитого скульптора Эрнста Неизвестного. Всего за этот период было создано не менее 30 подделок. Контрафактные картины и скульптуры активно продавались частным коллекционерам как внутри России, так и за ее пределами. Общий доход от реализации фальшивок оценивается в 90 миллионов рублей.