В Волгограде раскрыли заказное убийство из прошлого века

Волгоградские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 48-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве по найму. Об этом сообщает пресс-служба областного управления СК России.
По данным следствия, в 1998 году гражданин получил предложение за деньги убить жителя Волгограда. Он согласился и организовал скрытое наблюдение за своей жертвой, изучил маршруты передвижения, образ жизни и используемый автомобиль, а также заранее приобрел огнестрельное оружие с глушителем.
Вечером 7 июня 1998 года местный житель вместе со своей знакомой прибыл на автомобиле в безлюдное место в Красноармейском районе Волгограда. Фигурант уголовного дела проследовал за ними. Дождавшись подходящего момента, он подошел к машине, открыл заднюю правую пассажирскую дверь и дважды выстрелил в водителя.
От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия.
Чтобы устранить свидетельницу, подозреваемый выстрелил и в женщину и скрылся. Пуля попала ей в шею. Но врачи смогли спасти гражданку.
Следователям удалось собрать доказательственную базу. А вот заказчика убийства еще предстоит установить.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.