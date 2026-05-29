Под Воронежем завели дело после ДТП с четырьмя ранеными подростками

Авария с участием подростков случилась в селе Танцырей Борисоглебского района.

Источник: Комсомольская правда

Следователи полиции Борисоглебска возбудили уголовное дело по факту аварии, в которой серьезные травмы получили четверо подростков. Дело завели по статье о нарушении ПДД. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД 29 мая.

Сама авария произошла накануне, 28 мая, около восьми часов вечера в селе Танцырей Борисоглебского района. У дома № 1 по улице Колхозоградская 15-летний местный житель на мопеде «Альфа» выезжал со двора и не пропустил мотоцикл «Стелс Дельта 200», который ехал по главной дороге. За рулем мотоцикла находился 18-летний парень.

В итоге пострадали водитель мопеда и его 13-летний пассажир, а также совершеннолетний байкер и его 15-летний попутчик. Всех четверых подростков с места ДТП срочно доставили в больницу.

Чтобы точно установить все обстоятельства и причины аварии, следователи уже назначили проведение нескольких судебных экспертиз.

