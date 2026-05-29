Два человека пострадали при тройном ДТП в Ленобласти

В Лужском районе Ленинградской области столкнулись сразу три машины. Авария случилась на 134-м километре трассы Р-23, сообщает региональное управление МЧС России в мессенджере MAX.
Как уточнили в ведомстве, в лобовом ударе сошлись легковушки Toyota и Skoda, а также грузовик КамАЗ. «Произошло лобовое столкновение легкового автомобиля Toyota, легкового автомобиля Škoda и грузового автомобиля КамАЗ» — говорится в публикации.
В результате удара травмы различной степени тяжести получили водитель и пассажир Toyota. Пострадавших экстренно доставили в Лужскую межрайонную больницу для оказания медицинской помощи.
На месте ДТП перекрыта одна полоса движения в сторону города Луга. В настоящий момент сотрудники ГАИ выясняют все обстоятельства и причины аварии.