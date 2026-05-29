Из-за пожара на складах в Аксае на М-4 «Дон» образовалась пробка

Об этом стало известно из данных картографического сервиса.

Серьёзный дорожный затор зафиксирован на федеральной трассе М-4 «Дон» около крупного торгового центра. Причиной возникновения пробки протяжённостью более четырех километров стал пожар на складских помещениях.

По данным картографического сервиса, движение транспорта затруднено на участке от разворотного кольца у торгового центра до территории Большелоговского сельского поселения.

Как ранее информировали в УЧПС Аксайского района, ситуация усугубляется сильным задымлением на дороге. Для обеспечения безопасности и регулирования транспортного потока на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.