Жителю Бора, по вине которого погиб пешеход, вынесли приговор

Суд приговорил жителя Бора к полутора годам колонии-поселения за гибель пешехода в ДТП, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
Напомним, что смертельная авария произошла прошлой осенью. Водитель Toyota RAV4 не пропустил пешехода на нерегулируемом переходе на улице Интернациональной. В результате наезда мужчину отбросило на встречную полосу, где его сбила «Лада». Водитель отечественного авто не успел избежать столкновения: пешеход погиб на месте.
Владелец иномарки полностью признал свою вину. В итоге он будет отбывать наказание в колонии-поселении в течение полутора лет.
