На заводе в Чебоксарах произошел технологический хлопок

29 мая на территории завода имени В. И. Чапаева в Чебоксарах произошел технологический хлопок. Об этом сообщил глава городской администрации Станислав Трофимов. Инцидент случился в момент, когда в регионе действовал режим ракетной опасности.
«Хочу сразу подчеркнуть главное: этот инцидент никак не связан с атакой извне и произошел без последующего горения», — написал Трофимов в своем канале в мессенджере MAX.
В результате происшествия никто не пострадал. По информации местных СМИ, хлопок на заводе имени Чапаева произошел при утилизации отходов производства. Очевидцы заявили, что в районе предприятия наблюдалось задымление.