На заводе в Чебоксарах произошел технологический хлопок

29 мая на территории завода имени Чапаева в Чебоксарах случился технологический хлопок. Глава администрации города подчеркнул, что инцидент не связан с ракетной опасностью, действовавшей в регионе.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Александр Полегенько/ТАСС

29 мая на территории завода имени В. И. Чапаева в Чебоксарах произошел технологический хлопок. Об этом сообщил глава городской администрации Станислав Трофимов. Инцидент случился в момент, когда в регионе действовал режим ракетной опасности.

«Хочу сразу подчеркнуть главное: этот инцидент никак не связан с атакой извне и произошел без последующего горения», — написал Трофимов в своем канале в мессенджере MAX.

В результате происшествия никто не пострадал. По информации местных СМИ, хлопок на заводе имени Чапаева произошел при утилизации отходов производства. Очевидцы заявили, что в районе предприятия наблюдалось задымление.

