Водитель, насмерть сбивший пешехода, получил срок в Нижегородской области

Суд вынес приговор водителю, который насмерть сбил пешехода в октябре 2025 года. Об этом сообщили в ГУ МВД Нижегородской области.
Смертельное ДТП произошло на Бору. Мужчина переходил дорогу по нерегулированному пешеходному переходу. В этот момент его сбил водитель иномарки. В результате пешехода отбросило под колеса другой машины.
Водителя приговорили 1 году 6 месяцам в колонии-поселении. С него также взыскали 1,5 млн рублей.
