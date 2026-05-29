Украинские БПЛА атаковали ЛНР, есть пострадавший

Украинские беспилотники совершили серию атак на объекты гражданской инфраструктуры в Луганской Народной Республике. В результате ударов пострадал водитель дорожного предприятия, повреждены магазин и жилой дом, сообщает правительство ЛНР.
В Рубежном дрон атаковал грузовой автомобиль «Камаз» дорожно-эксплуатационного предприятия. Водитель 1965 года рождения получил ранения и был госпитализирован с подозрением на контузию; сейчас ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Еще один беспилотник нанес удар по продуктовому магазину в Зоринске. В здании повреждены фасад и остекление, однако, по предварительным данным, никто из граждан не пострадал.
Кроме того, зафиксирован удар БПЛА по многоквартирному жилому дому в Золотом (Первомайский городской округ). В результате атаки повреждена кровля здания. На местах происшествий работают оперативные службы.