Упал с 15-го этажа: СК выясняет подробности гибели подростка в Гомеле

По информации СК, трагедия в областном центре произошла вечером в четверг 28 мая.
«17-летний парень упал с балкона общего пользования, расположенного на 15 этаже многоэтажного дома», — говорится в сообщении следователей.
Полученные травмы оказались смертельными — юноша погиб на месте.
Сотрудники гомельского городского отдела Следственного комитета проводят проверку, устанавливают все детали случившегося, а также причины и условия, которые привели к гибели парня.
На данный момент основной версией следователей считается несчастный случай. Окончательные выводы будут сделаны после всестороннего анализа всех обстоятельств инцидента.