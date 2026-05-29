Воронежский строитель насмерть разбился при падении клети башенного крана

Трагедия произошла во время возведения многоквартирного дома. Рабочий, трудившийся в «Комплекс Кране», находился на объекте, когда конструкция башенного крана не выдержала. Судебная экспертиза позже установила, что во время наращивания высоты техники (телескопирования) были грубо нарушены правила безопасности. Из-за этого ЧП бригадир организации попал под уголовную статью за нарушение требований безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 216 УК РФ).