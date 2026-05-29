Воронежец похитил у таксопарка во Владикавказе 1,1 миллиона рублей через 30 фейковых аккаунтов

Он проворачивал аферу в течение двух недель. Все фейковые профили были одинаковыми, у них стояли одни и те же фотографии, повторяющиеся данные, и все они были привязаны к одной машине. Через эти поддельные аккаунты парень оформлял себе выплаты, которые в разы превышали настоящие заработки водителей. На самом деле никаких поездок не было — профили нужны были только для того, чтобы вытянуть деньги со счета компании. Раскрыть аферу помогла директор фирмы, которая заметила пропажу и обратилась в полицию.