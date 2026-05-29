Лишили званий, имущества и песен: за что на Украине осудили певицу Повалий

Суд на Украине заочно приговорил к 12 годам тюрьмы певицу Таисию Повалий, которая уехала из страны и стала поддерживать Россию. Ранее она была депутатом Верховной рады и народной певицей Украины, имела именную звезду на киевской «аллее славы». Затем женщина переехала в РФ и получила новое гражданство. С начала СВО она активно поддерживает российские власти и дает концерты в Крыму и Луганске. Чем еще известна Повалий и за что ее судили — в материале «Вечерней Москвы».
Чем известна Повалий.
Таисия Повалий родилась в 1964 году в селе Шамраевка (Киевская область). Когда будущая певица была подростком, ее семья переехала в украинскую столицу. Там девушка окончила музыкальное училище имени Глиэра, затем устроилась на работу в Киевский государственный мюзик-холл.
В 90-е годы Повалий стала развивать сольную карьеру в музыке. Она участвовала в крупных конкурсах, в том числе в «Новых именах» на Гостелерадио СССР и международном фестивале «Славянский базар». В тот же период она участвовала в съемках для телепрограммы «Голубой огонек», где познакомилась с будущим мужем и концертным директором Игорем Лихутой. На тот момент артистка уже была в браке с другим мужчиной и воспитывала сына. Вскоре она развелась с первым супругом, ребенок остался жить с отцом.
В 1994 году на национальном фестивале «Новые звезды старого года» Повалий назвали лучшей певицей Украины. В 1996 году женщине дали звание заслуженной артистки Украины, а еще через 1,5 года — народной артистки страны. В 2011 году у Повалий появилась собственная именная звезда на киевской «аллее славы», на улице Крещатик.
Тогда же Повалий стала выступать в России. Она сотрудничала с артистами Иосифом Кобзоном и Стасом Михайловым, а ее совместные песни с Николаем Басковым «Ты далеко» и «Отпусти меня» стали хитами.
Политическая деятельность.
В декабре 2012 года Повалий стала депутатом Верховной рады Украины от «Партии регионов». Также она около полугода работала советником президента страны Виктора Януковича.
Менее чем через год, в сентябре 2013-го, Повалий оказалась в центре политического скандала. Тогда народного депутата Сергея Власенко обвинили в совмещении депутатской и адвокатской деятельности. Оппозиция стала искать других депутатов, которые в тайне занимались бизнесом. Под «раздачу» попала и Повалий, которая к тому моменту спешно пыталась ликвидировать ИП.
Когда в Киеве начались массовые протесты в 2013—2014 году, Повалий не стала поддерживать происходящее в стране. Также она раскритиковала артистов, которые «кричали со сцены политические лозунги». В ответ украинская публика обвинила певицу в неуважении к своей родине и предательстве, а ее именную звезду на киевской «аллее славы» уничтожили хулиганы.
Осенью 2014 года Повалий вышла из партии и сдала депутатский мандат. Также она посетила Госдуму России. Еще через год ее лишили звания народной артистки Украины вместе с певцами Иосифом Кобзоном, Ани Лорак и Николаем Басковым.
Переезд в Россию.
После скандала с выходом из партии Повалий пришлось отменить запланированные концерты на Украине. Однако она не стала отрекаться от родины. Певица решила жить на две страны.
— Все последние восемь лет украинская пресса писала, что я сбежала в Россию вслед за Януковичем. И это, наверное, меня и спасло — меня не тронули, хотя я жила в Киеве, — рассказывала она в одном из интервью в 2023 году.
Окончательно Повалий переехала в Россию незадолго до начала спецоперации на Украине в 2022 году. Также она перевезла в Москву свою пожилую мать. Тем временем уже повзрослевший сын отрекся от Повалий.
В декабре 2023-го певица получила гражданство РФ. С тех пор она стала активно выступать на концертах в поддержку спецоперации на Украине, участвовать в музыкальных фестивалях в Луганской и Донецкой Народных Республиках.
Переезд дался Повалий непросто. Она взяла дом в Подмосковье в ипотеку и, по ее же словам, постоянно экономила. Ходили слухи, что во время ремонта в доме артистка принимала в дар ненужную мебель от коллег и обращалась за финансовой помощью к Николаю Баскову. Сама певица это опровергла.
Преследование на Украине.
На Украине у Повалий оставалось внушительное имущество: семь земельных участков в Киевской области, усадьба и автомобиль BMW X5. Все это было национализировано вскоре после переезда певицы.
— Дом, кстати, был когда-то куплен моей мамой, потом мы его достроили, сделали ремонт и переехали к маме жить. Дом забрали не у меня, а у пенсионерки, которая 80 лет прожила на Украине и собиралась вернуться! — писала тогда Повалий в блоге.
Также суд лишил артистку прав на девять ее песен, включая популярные «Обниму тебя», «Ангелы-хранители», «Любить, понимать и слушать».
В 2024 году Служба безопасности Украины заочно предъявила Повалий обвинения в коллаборационизме, публичных призывах и оправдании спецоперации на Украине. 29 мая 2026 года артистку приговорили к 12 годам лишения свободы.
— Винницкий городской суд назначил Повалий 12 лет заключения, запретил занимать определенные должности сроком на 15 лет и постановил конфисковать все принадлежащее ей имущество в доход государства… Права на ее песни перешли государству, — говорится на сайте офиса украинского генпрокурора.
В похожей ситуации оказался продюсер Юрий Бардаш, которого в мае 2025 года на Украине приговорили к десяти годам тюрьмы за «негативное отношение к украинскому народу» и разжигание вражды. Мужчина переехал в РФ после начала СВО, получил российский паспорт и приступил к съемкам фильма о спецоперации.