21-летнего воронежца будут судить за кражу личных данных студентов

В Воронеже 21-летнего студента, который разбирается в компьютерах, обвиняют в том, что он тайно залез в базу данных одного из вузов, собрал личную информацию студентов и планировал продать ее рекламщикам. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры 29 мая.