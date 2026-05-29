За день над регионами России сбили 24 украинских дрона

В ночь на 29 мая Ростовская область подверглась массированной атаке Вооружённых сил Украины. Средствами противовоздушной обороны сбито более 80 беспилотных летательных аппаратов. Атаке подверглись 9 районов области. Данных о пострадавших и разрушениях на земле пока не поступало. Информация будет уточняться.