Житель Ивановской области сбросил с балкона племянницу из-за плача

Суд в Ивановской области арестовал 18-летнего местного жителя, который сбросил с балкона третьего этажа свою маленькую племянницу из-за того, что она плакала. В результате падения ребенок остался жив. Об этом в пятницу, 29 мая, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
По данным следствия, инцидент произошел 27 мая в городе Родники — в тот день юноша остался присматривать за своей малолетней племянницей. После падения ребенку своевременно оказали медицинскую помощь, а ее дядю обвинили в покушении на убийство малолетнего лица, которое находится в беспомощном состоянии.
— Суд посчитал, что обвиняемый, находясь на свободе, может скрыться от органов следствия, в связи с чем удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, — передает канал пресс-службы в мессенджере МАКС.
