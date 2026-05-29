Мужчину задержали за домогательства к девочке в столичном метро

Сотрудники полиции задержали мужчину, который приставал к девочке в столичном метро. Об этом в пятницу, 29 мая, сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк.
— В медиапространстве были опубликованы материалы, в том числе видеозаписи, о непристойном поведении молодого человека по отношению к девочке в Московском метрополитене. Благодаря профессиональным действиям моих столичных коллег из уголовного розыска в кратчайшие сроки мужчина установлен и доставлен в территориальный отдел полиции, — отметила она.
Задержанный оказался уроженцем Тверской области. В настоящее время проводится разбирательство, по итогам которого будет принято решение в соответствии с законом, уточнила Волк в своем Telegram-канале.
Ранее пьяный мужчина увидел девочку на станции метро «Окружная». Он начал ее домогаться, потрогав за лицо ягодицы. После этого несовершеннолетняя вместе с одним из родителей написала заявление в полицию. Злоумышленника задержали. Мужчина признал вину, но пытался оправдать свое поведение.
В октябре прошлого года мигрант домогался школьницы на перегоне между станциями «Гостиный двор» и «Маяковская» в Санкт-Петербурге. Мужчина потрогал девочку за ягодицы на глазах у других пассажиров. Подозреваемого позднее задержали и завели уголовное дело.