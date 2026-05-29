Вдова Эрнста Неизвестного заявила, что видела «очевидные подделки» его работ

Вдова скульптора Эрнста Неизвестного Анна Грэм в пятницу, 29 мая, заявила, что видела на фотографиях «очевидные подделки» его работ. Она добавила, что не выдавала сертификаты на спорные работы художника, которые фигурируют в деле о подделке его произведений.
— Из разных источников я поняла, что там подделки. Мне очень трудно судить конкретно из Америки. Но я видела на фотографии четыре работы, которые были совершенно очевидными подделками. Проблема в другом: дочь Эрнста выдает поддельные сертификаты, на что она не имеет никакого права, потому что сертификаты могу выдавать только я как правообладатель. Там целая команда работает, — рассказала Грэм.
Она отметила, что производство подделок произведений ее мужа «поставлено на широкую ногу» и люди «попались на эту удочку», поскольку выдачей сертификатов занимается дочь скульптора, передает агентство городских новостей «Москва».
Ранее СМИ сообщили, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело о подделке и сбыте произведений Эрнста Неизвестного. В центре расследования оказалась выставка «Эпоха Неизвестного», которая проходила в Третьяковской галерее с осени 2025 года по 12 мая 2026 года.