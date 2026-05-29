Нижегородского студента задержали с крупной партией наркотиков

При досмотре у него обнаружили 42 свертка.

Нижегородская полиция задержала молодого человека с крупной партией синтетического наркотика, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

Инцидент произошел на улице Завкомовской в Нижнем Новгороде. При досмотре у 26-летнего мужчины были обнаружены и изъяты 42 полимерных свертка с неизвестным веществом. В одном из произвольно отобранных свертков оказался синтетический наркотик метилэфедрон массой 1,95 грамма.

«Также студент успел разложить 35 “тайников-закладок” с запрещенным веществом. Все они были изъяты и направлены на экспертизу в ЭКЦ ГУ МВД России по Нижегородской области», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело, злоумышленник заключен под стражу.

Ранее сообщалось, что нижегородца осудили на восемь лет колонии за попытку сбыта наркотиков.